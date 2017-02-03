Новости версия для печати Сегодня в Орловском краеведческом музее начнет свою работу выставка «Времен связующая нить» Это третья выставка народного искусства и традиционных ремесел Орловской области. Первая прошла в 2012 году



На этот раз проект посвящен 115-летию первой Всероссийской кустарно-промышленной выставке.



Как рассказала сотрудник орловского областного Центра народного творчества Валентина Черногорова, свои работы представят художники, имеющие звание «Народный мастер России», а также те, кто стремится это звание получить.



Посетители смогут увидеть народную традицию в историческом развитии от исконного крестьянского ремесла до образцов современного высокого искусства. В экспозиции будут представлены мценское кружево, вышивка в технике «орловский спис», ручное ткачество, ливенские гармони, изделия из соломы, рогоза, лозы, чернышенская и плешковская игрушки, гончарные изделия, орловский традиционный народный костюм.



Открытие в 15.00





Ольга Борисова

3 февраля 2017 года







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