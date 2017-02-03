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пятница
3.02.2017
8:20:28
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Сегодня в Орловском краеведческом музее начнет свою работу выставка «Времен связующая нить»Это третья выставка народного искусства и традиционных ремесел Орловской области. Первая прошла в 2012 году
На этот раз проект посвящен 115-летию первой Всероссийской кустарно-промышленной выставке.
Как рассказала сотрудник орловского областного Центра народного творчества Валентина Черногорова, свои работы представят художники, имеющие звание «Народный мастер России», а также те, кто стремится это звание получить.
Посетители смогут увидеть народную традицию в историческом развитии от исконного крестьянского ремесла до образцов современного высокого искусства. В экспозиции будут представлены мценское кружево, вышивка в технике «орловский спис», ручное ткачество, ливенские гармони, изделия из соломы, рогоза, лозы, чернышенская и плешковская игрушки, гончарные изделия, орловский традиционный народный костюм.
Открытие в 15.00
Ольга Борисова
3 февраля 2017 года
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