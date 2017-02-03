Новости версия для печати В Орловской области в 2017 году собираются активизировать работу по вакцинации восприимчивых к сибирской язве сельхозживотных Об этом сообщает администрация региона.



Ежегодно на Орловщине прививается порядка 140 тыс. голов крупного рогатого скота, 40 тыс. голов мелкого рогатого скота, 2,5 тыс. лошадей. В результате на Орловщине эта болезнь не фиксировалась с 1996 года. Однако в минувшем году в России было зарегистрировано 8 вспышек сибирской язвы и дабы избежать прихода болезни в наш регион на 2017-й направлена заявка на получение вакцины в необходимом количестве.





Ольга Селиверстова

3 февраля 2017 года







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