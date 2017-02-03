В Орловской области продолжится борьба с «теневыми» зарплатами

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пятница
3.02.2017
8:20:32
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В Орловской области продолжится борьба с «теневыми» зарплатамиВ минувшем году налоговые инспекторы региона провели беседы более чем с двумя тысячами работодателей, сообщает информационный портал Орловской области.
В результате – 85% из них приняли решение повысить заработную плату своим сотрудникам. Велась и работа по легализации налоговой базы. Так НДФЛ не все налоговые агенты перечисляли в полном объеме. Однако проведенная работа помогла им пополнить бюджет на 34 млн. рублей.
При выявлении фактов выплаты работодателями заработной платы ниже минимального размера оплаты труда указанная информация направляется в Государственную инспекцию труда в Орловской области. В наступившем году эта работа будет продолжена.
Ольга Селиверстова
3 февраля 2017 года
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