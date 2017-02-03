Новости версия для печати Орелстат: более 66,5 млн. рублей должны предприятия Орловской области своим работникам Не получили свои деньги 458 орловцев.



В среднем каждому из них предприятие должно по 145,5 тысячи рублей. При этом, как отмечают в статистическом ведомстве, на начало текущего года ни одно предприятие региона сведений о задержке заработной платы из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней не представило.





Ольга Селиверстова

3 февраля 2017 года







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