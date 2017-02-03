Орловцы не спешат оформлять ОСАГО через Интернет

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пятница
3.02.2017
12:34:32
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Орловцы не спешат оформлять ОСАГО через ИнтернетТакие данные публикует Российский Союз автостраховщиков. Там подвели первые итоги оформления страховки за январь.
В Орловской области электронный документ бумажному предпочли 670 автовладельцев. Это не высокий показатель даже в сравнении с соседними областями. Так в Липецком регионе эта цифра равна почти 6 тысячам. Не сильно отстал и Воронеж. У них седьмое и девятое место по России соответственно. А вот Орловская область лишь 63-я в этом списке. Напомним, с начала 2017 года все страховые компании обязаны предоставлять возможность оформления обязательного автострахования через всемирную паутину.
Ольга Селиверстова
3 февраля 2017 года
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