Новости версия для печати Орловцы не спешат оформлять ОСАГО через Интернет Такие данные публикует Российский Союз автостраховщиков. Там подвели первые итоги оформления страховки за январь.



В Орловской области электронный документ бумажному предпочли 670 автовладельцев. Это не высокий показатель даже в сравнении с соседними областями. Так в Липецком регионе эта цифра равна почти 6 тысячам. Не сильно отстал и Воронеж. У них седьмое и девятое место по России соответственно. А вот Орловская область лишь 63-я в этом списке. Напомним, с начала 2017 года все страховые компании обязаны предоставлять возможность оформления обязательного автострахования через всемирную паутину.





Ольга Селиверстова

3 февраля 2017 года







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