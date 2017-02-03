Новости версия для печати Государство взяло под контроль кадастровую оценку имущества С этого года все полномочия переданы в специальные бюджетные учреждения.



Помимо оценки на них возложены обязанности вести мониторинг как вновь учтенных объектов недвижимости, так и тех, у которых изменились характеристики.

Елена Калсынова, заместитель руководителя управления Росреестра по Орловской области: «Бюджетные учреждения будут предоставлять разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости и рассматривать обращения об исправлении ошибок, проводить сбор и систематизацию информации, в том числе, и о данных рынка недвижимости, а также информации, используемой при проведении государственной кадастровой оценки. Таким образом, предполагается, что точность оценки повысится, а необходимость ее пересмотра сократится». Еще одно новшество - споры о кадастровой стоимости теперь будут рассматривать специальные комиссии, созданные руководством области.



Периодичность проведения кадастровой оценки осталась прежней. Не чаще одного раза в 3 года и не реже одного раза в 5 лет, за исключением проведения внеочередной кадастровой оценки.





Оксана Гранн

2 февраля 2017 года







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