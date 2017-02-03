Новости версия для печати Учащиеся Орловской хоровой школы достойно выступили на международном фестивале в Великом Устюге В Великом Устюге проходил 23 международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки».



На фестивале свои таланты сумели достояно проявить воспитанники Орловской детской хоровой школы. Так Анастасия Литинская завоевала гран-при фестиваля в номинации «Художественное слово». Первые места в той же номинации у Евгении Муромской и Ирины Куницыной. Лучшей в игре на фортепиано стала Полина Коренева, в хоровом пении победа - у нашего коллектива «Подснежник, а второе место - у хора «Орлята». Среди дуэтов первое место завоевали Никита Числов и Иван Царев. Специальный приз «Лучший концертмейстер» получила Диана Алешина.





Ольга Селиверстова

3 февраля 2017 года







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