Учащиеся Орловской хоровой школы достойно выступили на международном фестивале в Великом Устюге

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пятница
3.02.2017
12:34:36
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Учащиеся Орловской хоровой школы достойно выступили на международном фестивале в Великом УстюгеВ Великом Устюге проходил 23 международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки».
На фестивале свои таланты сумели достояно проявить воспитанники Орловской детской хоровой школы. Так Анастасия Литинская завоевала гран-при фестиваля в номинации «Художественное слово». Первые места в той же номинации у Евгении Муромской и Ирины Куницыной. Лучшей в игре на фортепиано стала Полина Коренева, в хоровом пении победа - у нашего коллектива «Подснежник, а второе место - у хора «Орлята». Среди дуэтов первое место завоевали Никита Числов и Иван Царев. Специальный приз «Лучший концертмейстер» получила Диана Алешина.
Ольга Селиверстова
3 февраля 2017 года
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