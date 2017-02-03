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Минимальная заработная плата в Орловской области установлена на уровне в 10 тысяч рублей.

К такому соглашению пришли работодатели, профсоюзы и органы власти. Сегодня документ был подписан.

Соглашение распространяется на все организации и индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют «бюджетники», то есть работники организаций, которые финансируется из федерального, областного или местного бюджета.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: "На 2,5 тысячи выше, чем в среднем установлено, да, чем по Указу Президента. Это очень хороший показатель. И мы сегодня в Центральном Федеральном Округе среди субъектов Российской Федерации буем одни из лидеров в этом отношении, в этих цифрах. Не самая большая это цифра, есть и выше. Но у нас была 7 тысяч сейчас уже будет 10 тысяч. Для уровня Фонда заработной платы, исчисления налогов, это достаточно серьезно."
Соглашение будет использоваться как основной инструмент против выплаты «серых» зарплат.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: "Чем выше размер минимальной заработной платы, меньше которой работодатели не могут выплачивать своим работникам, тем менее выгодная зарплата в «серых конвертах». То есть, то, что платили, там 5 тысяч, а остальные сверху, уже нельзя. И постепенно мы выводим из тени все трудовые отношения. Это важно. Мы знаем, что, несмотря на большую работу, которая в Орловской области проводится регулярно по сокращению неформальной занятости, все-таки элементы её постоянно присутствуют в нашей экономике. Так вот это соглашение делает значительно менее выгодным зарплаты в конвертах, что защищает трудовые права граждан".



Татьяна Напольских
2 февраля 2017 года

 


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