Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- «Убитая деревня» - живая память. Выжечь воспоминания о зверствах фашизма не получится.



- По курсу импортозамещения! Весну может предсказать не только заокеанский сурок.



- Минимальная зарплата в регионе теперь 10 тысяч рублей.



- «Огненное утро». Сегодня в пожаре погиб житель Орла.



- Доплыла до трех медалей. Орловчанка отличилась в Белоруссии.



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Вести-Орёл

2 февраля 2017 года







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