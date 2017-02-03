Новости версия для печати На Орловщине отметили 75-ю годовщину со дня уничтожения деревни Колпачки «Орловская Хатынь» - так краеведы назвали деревню Колпачки, что в Урицком районе, убитую за год до белорусской. 2 февраля 1942 года фашисты стерли поселение с лица земли. 9 домов уничтожено, 8 человек расстреляно. Тем, кто смог спрятаться в заснеженных оврагах, эсэсовцы еще сутки не разрешали захоронить останки погибших. Сегодня здесь 10 земляных курганов с огромными камнями и мемориальными табличками. Мемориал появился в 1990 году.



В сорока километрах от Орла затерялась небольшая деревушка. Название, может показаться смешным – Колпачки. Кругом холмы, а соломенные крыши домов смотрелись как колпачки на вершинах. Вот только домов здесь не стало 75 лет назад. Вместо них - огромные валуны. В память о сожженных и расстрелянных немцами.



Мемориал «Колпачки - убитая деревня» появился здесь в 1990 году. Идея создать памятник принадлежит краеведу Григорию Лазареву. Через районную газету он обратился к местным жителям с просьбой о сборе средств. И люди откликнулись. Собрали в итоге 300 тысяч советских рублей. А это не мало по тем временам.



Установили двухметровую свечу из серого гранита. На одном из холмов - братская могила. На месте каждого дома, сожженного немцами, - камень с табличкой. Тогда весь район отдавал дань памяти защитникам родины.



Однако колокола мемориала «Колпачки - убитая деревня» молчат давно. А раньше здесь был слышан реквием. Несколько табличек с именами погибших приглянулись вандалам. Да и проехать на мемориал можно только в хорошую погоду. Но в Нарышкино есть еще одно место памяти Колпачков. Двух женщин немцы увезли сюда, обвинили в связи с партизанами и расстреляли.



Александр Ларичев, начальник отдела социальной и молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Урицкого района:



«Они были расстреляны здесь не первыми. Здесь расстреливали военнопленных 1941-42 годов. Теперь это место у нас внесено в реестр».



В Урицком районе из 7 тысяч домов после войны осталось не больше тысячи. Каждую весну, будто в память о погибших, в Колпачках распускаются луговые цветы. Этой весной здесь должны снова зазвучать колокола - по Колпачкам, по Хатыни, по Росице, Красухе и еще тысячам убитых деревень.





Надежда Невматулина

3 февраля 2017 года







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