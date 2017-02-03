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пятница
3.02.2017
16:15:38
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- В Орле воры лишили инвалидов возможности выходить на улицу.
- Выжжено – в народной памяти. В Урицком районе вспоминали «Орловскую Хатынь»
- Достать зарплаты из «конвертов». Региональная «минималка» повышена до 10 тысяч рублей.
- «Притяжение» для орловских зрителей. Фильм продолжает собирать полные кинотеатры.
Вести-Орёл
3 февраля 2017 года
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