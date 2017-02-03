В Северном районе Орла прямо из подъездов были украдены инвалидные пандусы

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пятница
3.02.2017
16:15:44
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В Северном районе Орла прямо из подъездов были украдены инвалидные пандусыЦелая серия таких преступлений была недавно зафиксирована на улице Раздольной.
Суммарный ущерб составляет почти 60 тысяч рублей. Возможно, кражи продолжались бы до бесконечности, если бы на одном из адресов похитителей не поймали за руку сами жильцы. Подозреваемых доставили в отдел полиции № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу и установили их личности. К преступлению оказались причастны трое молодых людей 1999 и 2000 годов рождения.
Как признались подозреваемые на допросе, похищенные пандусы они сдали в пункт приема металлолома. В общей сложности злоумышленники похитили шесть инвалидных пандусов стоимостью 9 тысяч 900 рублей каждый
В настоящее время часть похищенного изъято, ведется следствие.
Иван Суверин
3 февраля 2017 года
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