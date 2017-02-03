Новости версия для печати В орловских школах начался прием документов будущих первоклассников Заявки принимаются с 1 февраля.



Это касается тех, кто проживает на территории, закрепленной за той или иной школой. Подать заявление можно лично в учебном заведении или на портале госуслуг. С 1 июля принимаются документы детей, которые хотят учиться в школе не по месту регистрации. Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Все, кто хочет поступить в ту или иную школу, должны зайти на сайт образовательного учреждения и посмотреть количество мест, которые предоставляются. На свободные места подать заявления». На официальных сайтах учебных учреждений можно ознакомиться с перечнем документов, необходимых для зачисления первоклассника в школу.









Надежда Невматулина

3 февраля 2017 года







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