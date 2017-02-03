Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует очередной, 13-й, тур Ночной Хоккейной Лиги В Ледовой Арене микрорайона «Зареченский» в 22 часа встретятся команды «Метеор» и «Новосиль».



Игры 13-го тура продлятся все выходные. Так, в субботу предстоит игра между «Ливгидромашем» и командой «Ледовая Арена», в воскресенье «Новосиль» сыграет с «ОМК». Начало всех встреч – в 10 вечера.





Ольга Селиверстова

3 февраля 2017 года







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