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пятница
3.02.2017
16:15:40
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Коммуналка on-lineС начала нынешнего года вступили в силу изменения в Жилищном кодексе. Отныне значительно сокращен срок перехода из общего котла регионального фонда капремонта на специальный индивидуальный счет многоквартирного жилого дома.
В Орле эту новость восприняли с энтузиазмом. Десятки домов уже приняли решение копить средства на капремонт самостоятельно. Какие преимущества дает переход на капитальный ремонт многоэтажного дома с «котлового» метода на спецсчет – это главная тема очередного выпуска программы «Коммуналка on-line», который выйдет в эфир во вторник 7 февраля на телеканале «Россия 24» в 21 час.
Александр Митрошин
3 февраля 2017 года
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