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Орел стремительно теряет свое историческое лицо

Сегодня памятниками архитектуры и культурного наследия в городе считаются 88 объектов, но далеко не все они, как должно быть, находятся под охраной государства. Печальна история и домов, стоящих на перекрестке улиц 7-е Ноября и Салтыкова-Щедрина. А ведь у них богатая, полуторавековая история.

 Люди эти старинные дома не жалеют и мародерствуют в них уже несколько лет. С момента расселения жильцов они остались без охраны. С тех пор их громят и громят. И непрошенных гостей отгоняют только бродячие собаки, которые тоже облюбовали это место.

Хотя, казалось бы, все что можно было украсть, вынести, безжалостно выломать - уже украдено, вынесено, выломано. Ан нет! Каждый месяц находятся новые желающие.
Недавно соседям этих разоренных гнезд - сотрудникам музея-мастерской Курнакова - пришлось вызывать милицию.
Ирина Барсукова, хранитель музея-мастерской Курнакова: «Сюда приехала цыганка с цыганенком. Они начали выламывать полы, рамы, остатки мебели, вызвали грузовое такси, и начали грузить. Я позвонила в охрану памятников, в полицию, правда, к этому времени полиция получила сигнал от охраны памятников. Они приехали сюда, заставили машину разгрузить, все сбросили посреди двора, убирать никто не собирается».
Дорогие получаются дрова. Антикварные. Незваные гости здесь каждый день. Цыгане, бомжи, искатели приключений и кладов. А между тем, это не какие-нибудь бесхозные постройки. Еще 16 лет назад постановлением Областного Совета народных депутатов эти дома поставлены на государственную охрану и значатся в реестре памятников архитектуры и строительства 19 века. В длинном списке из 88 памятников, они, естественно, не единственные, но одни из тех, что находятся буквально в критической ситуации.

Об этом мы говорили еще полгода назад, с теперь уже экс- начальником УКХ Сергеем Мерзликиным. Он заверил, что дома немедленно законсервируют.

Об этом было сказано прошлым летом. Но дом и ныне там. Еще в более худшем состоянии. Спросим снова. Правда, начальник УКХ теперь уже другой. И снова речь идет только о консервации.
Сергей Маркин, заместитель начальника УКХ г.Орла: «Работу по консервации объектов культурного наследия предполагалось провести в два этапа. Первый этап -консервация оконных и дверных проемов, второй - устройство ограждения. До настоящего времени работы не были выполнены в виду отсутствия финансирования. Сейчас была изыскана возможность управлением коммунального хозяйства произвести первый этап работ - консервацию оконных и дверных проемов».
Кстати, этот комплекс домов был внесен в план реконструкции и должен был осуществиться еще до конца 2015 года. Но – не сложилось. Представители УКХ, правда, приехали на место, еще раз все осмотрели, но вердикт остался прежним: пока в бюджете денег нет . Теперь консервацией займется ООО «Норма». До конца февраля обещают закрыть все окна и двери. На этом все. Забором обнесут потом...Может быть...

В других областях эти вопросы решают по-разному. И не только за бюджетные деньги. В Самаре, например, в прошлом году провели целый фестиваль восстановления исторической среды. Горожане пожертвовали средства и строительные материалы. В нем приняли участие всего двести человек, и преобразились старые дома, став украшением города, а не посмешищем. Так что, есть у кого поучиться. Пока наши дома на консервации можно было бы заказать проект реконструкции, но...денег нет и на это.


Эва Стасюлевич
3 февраля 2017 года

 


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