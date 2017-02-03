Орел стремительно теряет свое историческое лицо

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пятница
3.02.2017
16:15:42
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Орел стремительно теряет свое историческое лицоСегодня памятниками архитектуры и культурного наследия в городе считаются 88 объектов, но далеко не все они, как должно быть, находятся под охраной государства. Печальна история и домов, стоящих на перекрестке улиц 7-е Ноября и Салтыкова-Щедрина. А ведь у них богатая, полуторавековая история.
Люди эти старинные дома не жалеют и мародерствуют в них уже несколько лет. С момента расселения жильцов они остались без охраны. С тех пор их громят и громят. И непрошенных гостей отгоняют только бродячие собаки, которые тоже облюбовали это место.
Хотя, казалось бы, все что можно было украсть, вынести, безжалостно выломать - уже украдено, вынесено, выломано. Ан нет! Каждый месяц находятся новые желающие.
Недавно соседям этих разоренных гнезд - сотрудникам музея-мастерской Курнакова - пришлось вызывать милицию.
Дорогие получаются дрова. Антикварные. Незваные гости здесь каждый день. Цыгане, бомжи, искатели приключений и кладов. А между тем, это не какие-нибудь бесхозные постройки. Еще 16 лет назад постановлением Областного Совета народных депутатов эти дома поставлены на государственную охрану и значатся в реестре памятников архитектуры и строительства 19 века. В длинном списке из 88 памятников, они, естественно, не единственные, но одни из тех, что находятся буквально в критической ситуации.
Об этом мы говорили еще полгода назад, с теперь уже экс- начальником УКХ Сергеем Мерзликиным. Он заверил, что дома немедленно законсервируют.
Об этом было сказано прошлым летом. Но дом и ныне там. Еще в более худшем состоянии. Спросим снова. Правда, начальник УКХ теперь уже другой. И снова речь идет только о консервации.
Кстати, этот комплекс домов был внесен в план реконструкции и должен был осуществиться еще до конца 2015 года. Но – не сложилось. Представители УКХ, правда, приехали на место, еще раз все осмотрели, но вердикт остался прежним: пока в бюджете денег нет . Теперь консервацией займется ООО «Норма». До конца февраля обещают закрыть все окна и двери. На этом все. Забором обнесут потом...Может быть...
В других областях эти вопросы решают по-разному. И не только за бюджетные деньги. В Самаре, например, в прошлом году провели целый фестиваль восстановления исторической среды. Горожане пожертвовали средства и строительные материалы. В нем приняли участие всего двести человек, и преобразились старые дома, став украшением города, а не посмешищем. Так что, есть у кого поучиться. Пока наши дома на консервации можно было бы заказать проект реконструкции, но...денег нет и на это.
Эва Стасюлевич
3 февраля 2017 года
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