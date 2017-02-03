В Орловской области растет число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

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пятница
3.02.2017
16:15:46
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В Орловской области растет число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходовЗа минувшие сутки две таких аварии зарегистрировано в областном центре.
По информации старшего инспектора группы пропаганды батальона ГИБДД Натальи Дудиной, за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. Из них три ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения.
2 февраля в 18 часов 55 минут водитель, управляя автомобилем «МАЗДА», двигался по улице Московской и районе дома №21 допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате пешеход получил телесные повреждения.
В тот же день в 19.15 водитель, управляя автомобилем «КИА-РИО», двигаясь задним ходом по прилегающей территории напротив дома 187 по улице Комсомольской допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
В связи с ростом числа происшествий с участием пешеходов сотрудники управления ГИБДД по Орловской области начинают масштабные рейдовые мероприятия. С начала текущего года в регионе зарегистрировано 22 таких ДТП, в результате которых 16 человек получили ранения, среди них 4 детей.
Юлия Сулим, Евгения Костомарова
3 февраля 2017 года
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