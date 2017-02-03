Новости версия для печати В Орловской области растет число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов За минувшие сутки две таких аварии зарегистрировано в областном центре.



По информации старшего инспектора группы пропаганды батальона ГИБДД Натальи Дудиной, за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. Из них три ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения.



2 февраля в 18 часов 55 минут водитель, управляя автомобилем «МАЗДА», двигался по улице Московской и районе дома №21 допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате пешеход получил телесные повреждения.



В тот же день в 19.15 водитель, управляя автомобилем «КИА-РИО», двигаясь задним ходом по прилегающей территории напротив дома 187 по улице Комсомольской допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.



В связи с ростом числа происшествий с участием пешеходов сотрудники управления ГИБДД по Орловской области начинают масштабные рейдовые мероприятия. С начала текущего года в регионе зарегистрировано 22 таких ДТП, в результате которых 16 человек получили ранения, среди них 4 детей.





Юлия Сулим, Евгения Костомарова

3 февраля 2017 года







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