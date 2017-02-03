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Маленький Дементий Чеусов из Дмитровска Орловской области нуждается в дорогостоящем лечении

У мальчика миелоидная саркома. Ребенку требуется трансплантация костного мозга. Донор есть. А вот лекарства, необходимые после трансплантации, родители не могут купить. Их стоимость более миллиона рублей. Сделать пожертвование очень просто – нужно оправить SMS со словом «ДЕТИ» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей.

  Активный и любознательный Дементий родился здоровым малышом. Но в девять месяцев неожиданно начали проявляться первые признаки заболевания. Думали, аллергия. Пока врачи определялись с диагнозом, пятно на шее, похожее на синяк, переросло в шишку. И таких узелков на коже становилось все больше и больше. Однажды Дементий не смог встать на ноги и кричал от боли.
Ирина Левшанова, мама Дементия: «Только после пункции нам был поставлен диагноз - миелоидная саркома четвертой степени с поражением костного мозга. Начали проходить вызокодозную химию. Полгода проходили. Она нам помогла. Мы очень быстро справились с заболеванием».

А потом случился рецидив. На теле снова появились пятна, а биопсия показала наличие онкоклеток. Сейчас Дементий с мамой в петербургской клинике.
Ирина Левшанова, мама Дементия: «Он совершенно обыкновенный малыш, он умеет играть, как все дети. У Дементия просто нет слов «мой дом», у него есть «моя палата». 
Заболевание у мальчика редкое, но достаточно изученное. По словам врачей, Дёме поможет только трансплантация костного мозга. Донором станет папа малыша.

Олеся Паина, заведующая отделением НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-Петербург):

«В нашем центре Дёме провели интенсивный блок химиотерапии. Но к сожалению, он не увенчался успехом. И единственным методом лечения, приводящим к излечению от заболевания является аллогенная трансплантация от папы».

Дементию предстоит еще один курс химии. Он должен полностью уничтожить больные клетки костного мозга. В этот момент организм малыша не будет защищен иммунитетом. Поддержать его помогут дорогие лекарства.
Ирина Левшанова, мама Дементия : «Если нам господь дал такое испытание, значит, мы должны его пройти. У самих, конечно, не получится. Нет столько финансов. Это очень дорогие препараты». 
В этой семье верят в чудеса. Стоимость лекарств – 1 миллион 5 тысяч 580 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 960 тысяч 580 рублей. Не хватает всего 45 тысяч.

11 февраля Дементию исполнится 2 года. Подарить ребенку вторую жизнь можете и вы, отправив SMS со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.


Надежда Невматулина
3 февраля 2017 года

 


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