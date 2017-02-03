Новости версия для печати В школах города Орла завершается карантин Как проинформировали в управлении образования администрации города Орла, с 6 февраля в образовательных учреждениях областного центра возобновляются занятия.



Карантин по гриппу и ОРВИ был введен в орловских школах с 31 января в связи с ростом заболеваемости. Согласно мониторингу, на этой неделе уровень заболеваемости стал снижаться, в связи с этим рекомендовано карантин завершить и продолжить учебный процесс, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.





Орловское Информбюро

3 февраля 2017 года







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