В школах города Орла завершается карантин

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пятница
3.02.2017
19:30:41
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В школах города Орла завершается карантинКак проинформировали в управлении образования администрации города Орла, с 6 февраля в образовательных учреждениях областного центра возобновляются занятия.
Карантин по гриппу и ОРВИ был введен в орловских школах с 31 января в связи с ростом заболеваемости. Согласно мониторингу, на этой неделе уровень заболеваемости стал снижаться, в связи с этим рекомендовано карантин завершить и продолжить учебный процесс, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
Орловское Информбюро
3 февраля 2017 года
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