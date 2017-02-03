Ушел из жизни Владимир Королёв

|
пятница
3.02.2017
19:30:32
|
|
Ушел из жизни Владимир КоролёвЭто человек, которого знали и уважали многие в Орловской области.
Долгие годы Владимир Николаевич Королев работал первым помощником губернатора Орловской области Егора Семеновича Строева. А с 2009 года стал его помощником в Совете Федерации.
Вся жизнь Владимира Николаевича Королева была связана с Орловщиной. Он родился в деревне Маслово Орловского района, окончил Орловский государственный педагогический институт. Много лет он находился в самой гуще государственной и политической жизни региона. Владимира Николаевича всегда отличала активная и твердая жизненная позиция, энергия и целеустремленность, уважительное отношение к людям, скромность и порядочность. Он мог найти общий язык и с трактористом, и с министром. За это его уважали и ценили, и будут с теплотой вспоминать.
Прощание с Владимиром Королёвым пройдет в воскресенье в 11 часов в зале на Наугорском шоссе.
Анна Боева
3 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта