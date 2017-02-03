Новости версия для печати Ушел из жизни Владимир Королёв Это человек, которого знали и уважали многие в Орловской области.



Долгие годы Владимир Николаевич Королев работал первым помощником губернатора Орловской области Егора Семеновича Строева. А с 2009 года стал его помощником в Совете Федерации.



Вся жизнь Владимира Николаевича Королева была связана с Орловщиной. Он родился в деревне Маслово Орловского района, окончил Орловский государственный педагогический институт. Много лет он находился в самой гуще государственной и политической жизни региона. Владимира Николаевича всегда отличала активная и твердая жизненная позиция, энергия и целеустремленность, уважительное отношение к людям, скромность и порядочность. Он мог найти общий язык и с трактористом, и с министром. За это его уважали и ценили, и будут с теплотой вспоминать.



Прощание с Владимиром Королёвым пройдет в воскресенье в 11 часов в зале на Наугорском шоссе.





Анна Боева

3 февраля 2017 года







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