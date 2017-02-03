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Ушел из жизни Владимир Королёв

Это человек, которого знали и уважали многие в Орловской области.

Долгие годы Владимир Николаевич Королев работал первым помощником губернатора Орловской области Егора Семеновича Строева. А с 2009 года стал его помощником в Совете Федерации.

Вся жизнь Владимира Николаевича Королева была связана с Орловщиной. Он родился в деревне Маслово Орловского района, окончил Орловский государственный педагогический институт. Много лет он находился в самой гуще государственной и политической жизни региона. Владимира Николаевича всегда отличала активная и твердая жизненная позиция, энергия и целеустремленность, уважительное отношение к людям, скромность и порядочность. Он мог найти общий язык и с трактористом, и с министром. За это его уважали и ценили, и будут с теплотой вспоминать.

Прощание с Владимиром Королёвым пройдет в воскресенье в 11 часов в зале на Наугорском шоссе.


Анна Боева
3 февраля 2017 года

 


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