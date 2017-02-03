Новости версия для печати Прокуратура Орловской области подвела итоги своей работы в ушедшем году На коллегии прокуратуры области говорили не только об успехах, но и о недоработках.



Приоритетами прокуратуры на протяжении года были законность в социальной сфере, защита трудовых прав граждан, а также интересов предпринимателей. Объем работы главного надзорного органа Орловщины оказался внушительным.



Как сообщил прокурор Орловской области Иван Полуэктов, в прошлом году при реализации надзорных полномочий прокурорами выявлена почти 21,5 тысяч нарушений прав граждан, внесено 14 тысяч актов реагирования. По инициативе прокуроров 6 600 лиц привлечены к ответственности, возбуждено 161 уголовное дело.



Упомянул Иван Полуэктов и самые резонансные «проколы» правоохранительной системы. В их числе - убийство орловчанки и разговор, который состоялся у нее с участковой за 40 минут до преступления.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Факт убийства женщины практически на глазах сотрудников органов внутренних дел. «Лучший» участковый среагировал так на сообщение о посягательстве на женщину, что сказал: «Когда убьют, тогда и приедем». Так и случилось». Но самое горькое разочарование года – прокурор-коррупционер. Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «К сожалению, не обошлось без проблем в нашей прокурорской среде. У нас был факт совершения коррупционного преступления в Ливенском районе руководителем». Жесткой критике глава надзорного ведомства подверг работу по возмещению ущерба от коррупционных преступлений.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Возмещено только 5,6% от суммы нанесенного ущерба. Ситуацию надо менять кардинально. Надо ужесточить спрос за конечный результат. Пока следствие идет ни шатко ни валко, прокурор бездействует, происходит отчуждение имущества. И такие примеры не единичны. 5% - это пять рублей со ста только возмещается или обеспечивается. Это не работа». В этом докладе Иван Полуэктов к своим подчиненным был критичен как никогда. Об успехах прокуратуры взялся напомнить первый вице-губернатор.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора, председателя правительства Орловской области: «Несмотря видимо на оправданную настороженность Ивана Васильевича, все-таки отметим снижение обще преступности более чем на 20% и на треть – уменьшение числа наркопреступлений. Все-таки это достойный показатель. Благодаря тесному сотрудничеству и взаимодействию с прокуратурой области в регионе сохраняется стабильность и порядок». Вторая часть коллегии прокуратуры традиционно остается закрытой для журналистов - сведения, с которыми работают прокуроры, могут представлять гостайну.





Иван Суверин

3 февраля 2017 года







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