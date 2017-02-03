Прокуратура Орловской области подвела итоги своей работы в ушедшем году

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пятница
3.02.2017
19:30:39
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Прокуратура Орловской области подвела итоги своей работы в ушедшем годуНа коллегии прокуратуры области говорили не только об успехах, но и о недоработках.
Приоритетами прокуратуры на протяжении года были законность в социальной сфере, защита трудовых прав граждан, а также интересов предпринимателей. Объем работы главного надзорного органа Орловщины оказался внушительным.
Как сообщил прокурор Орловской области Иван Полуэктов, в прошлом году при реализации надзорных полномочий прокурорами выявлена почти 21,5 тысяч нарушений прав граждан, внесено 14 тысяч актов реагирования. По инициативе прокуроров 6 600 лиц привлечены к ответственности, возбуждено 161 уголовное дело.
Упомянул Иван Полуэктов и самые резонансные «проколы» правоохранительной системы. В их числе - убийство орловчанки и разговор, который состоялся у нее с участковой за 40 минут до преступления.
Но самое горькое разочарование года – прокурор-коррупционер.
Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «К сожалению, не обошлось без проблем в нашей прокурорской среде. У нас был факт совершения коррупционного преступления в Ливенском районе руководителем».Жесткой критике глава надзорного ведомства подверг работу по возмещению ущерба от коррупционных преступлений.
Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Возмещено только 5,6% от суммы нанесенного ущерба. Ситуацию надо менять кардинально. Надо ужесточить спрос за конечный результат. Пока следствие идет ни шатко ни валко, прокурор бездействует, происходит отчуждение имущества. И такие примеры не единичны. 5% - это пять рублей со ста только возмещается или обеспечивается. Это не работа».В этом докладе Иван Полуэктов к своим подчиненным был критичен как никогда. Об успехах прокуратуры взялся напомнить первый вице-губернатор.
Вторая часть коллегии прокуратуры традиционно остается закрытой для журналистов - сведения, с которыми работают прокуроры, могут представлять гостайну.
Иван Суверин
3 февраля 2017 года
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