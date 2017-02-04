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суббота
4.02.2017
9:13:38
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В Орловском краеведческом музее открылась выставка "Мир на Ладошке"Особенность выставки – экспонаты размером не более ладони.
Организаторы считают, что выставка будет интересна малышам. Ведь многие дети боятся крупных животных, а этими – восхищаются и живо интересуются.
В числе представителей: пауки-птицееды разных размеров, расцветок и нравов, древнейший отряд среди наземных членистоногих- скорпионы, необычные палочники, самая маленькая в мире обезьянка-игрунка, ночная птица - сова-сплюшка и многие-многие другие!
Выставка носит развлекательно-информационный характер. Организаторы уверены, что
после посещения выставки люди получат новые знания, взгляд посетителей немного изменится к этим категориям животных. Когда человек понимает повадки животного, принцип его жизни, то естественный страх уходит.
Посетить выставку можно до 19 марта.
Орловское Информбюро
4 февраля 2017 года
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