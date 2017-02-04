Новости версия для печати В Орле продолжается работа по внедрению общих правил благоустройства и санитарного содержания территории Депутаты этот вопрос уже не однократно обсуждали, теперь они хотят услышать мнение жителей.



1 марта будут проведены публичные слушания, на которых, в частности, будет обсуждаться вопрос о внешнем облике фасадов здание, о правилах размещения и виде рекламных конструкций и многое другое. Городские власти пытаются выработать некие общие принципы оформления, которые уже потом – на основе принятых законов – можно будет предложить к исполнению представителям бизнеса. Подробности можно узнать на официальном сайте Городского Совета народных депутатов.





Ольга Селиверстова

4 февраля 2017 года







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