Новости версия для печати Названы самые аварийные участки на дорогах Орла Таких в городе оказалось 11 штук. На каждом из них за прошлый год произошло минимум 3 ДТП.



В список попали: дорога в районе дома № 4 на улице Металлургов, два участка на улице Московской и столько же на Московском шоссе. По одному на Васильевской, Карачевском шоссе, Комсомольской, Наугорском шоссе, перекрестки на ул. Октябрьской. На заседании специальной комиссии в администрации города ГИБДД региона предложила рекомендации по снижению аварийности в этих местах. Городские власти обещали принять необходимые меры.





Ольга Селиверстова

4 февраля 2017 года







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