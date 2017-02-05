Новости версия для печати На Орловщине собираются активизировать работу по вакцинации животных от сибирской язвы Ежегодно в регионе прививается около 140 тысяч голов крупного рогатого скота и 2,5 тыс. лошадей.



В результате в Орловской области эта болезнь не фиксировалась с 1996 года. Однако в минувшем году в России было зарегистрировано 8 вспышек сибирской язвы. И чтобы избежать прихода болезни в наш регион, направлена заявка на получение вакцины.





Татьяна Напольских

5 февраля 2017 года







На главную страницу





