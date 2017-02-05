Новости версия для печати В 2016 году 324 юных жителя Орловской области обрели приемные семьи При этом список оставшихся без попечения детей пополнился на 228 человек.



Как сообщает информационный портал Орловской области, на начало 2017 года в Орловской области насчитывалось 2208 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 8% меньше, чем на 1 января 2016 года. Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях сегодня находятся 1615 детей. В организациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального образования сейчас обучаются и воспитываются 593 ребенка.





Орловское Информбюро

5 февраля 2017 года







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