В 2016 году 324 юных жителя Орловской области обрели приемные семьи

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воскресенье
5.02.2017
12:53:46
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В 2016 году 324 юных жителя Орловской области обрели приемные семьиПри этом список оставшихся без попечения детей пополнился на 228 человек.
Как сообщает информационный портал Орловской области, на начало 2017 года в Орловской области насчитывалось 2208 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 8% меньше, чем на 1 января 2016 года. Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях сегодня находятся 1615 детей. В организациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального образования сейчас обучаются и воспитываются 593 ребенка.
Орловское Информбюро
5 февраля 2017 года
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