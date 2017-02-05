В Орловской области существенно ограничили деятельность коллекторов

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воскресенье
5.02.2017
12:53:50
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В Орловской области существенно ограничили деятельность коллекторовС 1 января 2017 года контроль над ними взяла на себя федеральная служба судебных приставов.
В соответствии с законом заниматься взысканием долгов на территории нашего региона теперь смогут только внесенные в специальный реестр агентства, перечень которых будет вести региональное управление службы судебных приставов.
Вступивший в силу закон запрещает коллекторским агентствам публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить к нему на работу, общаться с родственниками и коллегами должника.
Согласно нововведениям, напоминать о возвращении долга коллектор имеет право не более одного раза в день с 8 утра до 22 часов, и не чаще 2 раз в неделю. Запрещены любые физические действия в отношении должников, угрозы, в том числе через Интернет. У должника также появились свои права. В частности, он может обратиться с нотариально заверенным уведомлением об отказе от общения с коллекторами. В случае нарушения коллекторами установленных законом требований, должник имеет право обратиться к приставам с соответствующей жалобой. Недобросовестные коллекторы будут привлекаться к административной ответственности, которая предусматривает штраф в размере от 20 тысяч до 2 миллионов рублей.
Юлия Сулим
5 февраля 2017 года
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