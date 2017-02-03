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пятница
3.02.2017
19:30:37
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».
- Дома-памятники…заброшенности и безразличию.
- Шанс на жизнь. Малыш ждет помощи от орловчан.
- Выхода нет. В Орле из подъездов нескольких домов украли пандусы.
- Каникулы завершаются. Учёба в орловских школах возобновится в понедельник.
- «Притяжение» - с больших экранов. Фильм уже оценили тысячи орловчан.
Вести-Орёл
3 февраля 2017 года
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