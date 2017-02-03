Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Дома-памятники…заброшенности и безразличию.



- Шанс на жизнь. Малыш ждет помощи от орловчан.



- Выхода нет. В Орле из подъездов нескольких домов украли пандусы.



- Каникулы завершаются. Учёба в орловских школах возобновится в понедельник.



- «Притяжение» - с больших экранов. Фильм уже оценили тысячи орловчан.





Вести-Орёл

3 февраля 2017 года







На главную страницу





