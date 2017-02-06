Новости версия для печати В 2017 году в Орловской области планируется протянуть более 14 км. линий электроосвещения на федеральных дорогах В 2017 году в регионе запланирован комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.



Свет появится на участке федеральной трассы: Калуга-Перемышль-Белев-Орел. На транспортных развязках Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов и М-2 «Крым». Также появятся два новых светофора.





Татьяна Напольских

6 февраля 2017 года







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