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В пятницу в Мценском районе произошло лобовое столкновение микроавтобуса и внедорожника

Сбежавший водитель внедорожника объявлен в розыск.

Лобовое столкновение микроавтобуса и внедорожника в Мценском районеОдин водитель погиб, другой убежал – именно по такому сценарию развивались события ДТП. Погиб ли водитель «Фольксвагена» сразу, или умер, не дождавшись помощи, пока точно неизвестно. Зато дорогой немецкий внедорожник своего седока уберег, в машине исправно сработали все системы безопасности. Поэтому водитель «БМВ» не только уцелел, но и смог скрыться с места происшествия.
Виктор Андреев, начальник ОГИБДД МО МВД «Мценский»: «3 февраля 2017 года около 20 часов на автодороге Отрада-Башкатово произошло столкновение двух транспортных средств – «Фольксвагена Транспортера» и «БМВ Х6». После столкновения водитель «Фольксвагена» погиб, а водитель «БМВ» скрылся с места происшествия».
Эта дорога в вечернее время почти пустынна. Лишь изредка темноту освещают фары. Когда и как произошла авария, полицейским придется устанавливать следственным путем. Очевидцев ДТП инспекторам выявить не удалось. Помощь вызвали водитель и пассажир первой остановившейся на месте происшествия машины. Сколько времени могло пройти с момента столкновения, мужчины сказать затрудняются.

Сбежавший водитель внедорожника объявлен в розыск. От местных жителей поступили сведения, что с погибшим беглец находился в родстве.

Брошенный «БМВ» решено отправить на штрафстоянку. Независимо от того, кто будет признан виновником аварии, водителю внедорожника грозит уголовное преследование.


Иван Суверин
6 февраля 2017 года

 


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