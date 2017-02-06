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Финансирование развития отрасли лесного хозяйства Орловской области в текущем году сокращено на 5,5 миллионов рублей

Всего в 2017 году на эти цели будет направлено чуть более 80 миллионов.

Об итогах реализации государственной региональной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» за 2016 год и задачах на 2017 год на аппаратном совещании рассказал исполняющий обязанности начальника Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев.

По его информации, в 2016 году в рамках реализации государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области» были предусмотрены средства в объёме 85,7 млн. рублей. Субвенции федерального бюджета 84,6, средства областного бюджета – 1 миллион 700 тысяч. На выполнение переданных РФ полномочий в области лесных отношений в 2017 году Управлению лесами Орловской области предусмотрено финансирование в объёме 80,2 млн. рублей, в том числе за счёт средств субвенций из федерального бюджета – 79,1 тысячи рублей, и областного бюджета – 1,1 млн. рублей.

При этом Игорь Лебедев отметил, что плановые задания по посадке леса в регионе в 2016 году были полностью выполнены. Лесовосстановление проведено на площади 135 гектаров. Санитарные вырубки составили 130,5 гектаров.

В текущем году проведение санитарно-оздоровительных мероприятий запланировано на площади более 202 гектаров.

Общая площадь лесов в Орловской области составляет чуть более 173 тысяч гектаров. Наименьшая лесистость в юго-восточных районах – Должанском, Колпнянском, Ливенском и Покровском.


Татьяна Курбатова
6 февраля 2017 года

 


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