Новости версия для печати Финансирование развития отрасли лесного хозяйства Орловской области в текущем году сокращено на 5,5 миллионов рублей Всего в 2017 году на эти цели будет направлено чуть более 80 миллионов.



Об итогах реализации государственной региональной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» за 2016 год и задачах на 2017 год на аппаратном совещании рассказал исполняющий обязанности начальника Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев.



По его информации, в 2016 году в рамках реализации государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области» были предусмотрены средства в объёме 85,7 млн. рублей. Субвенции федерального бюджета 84,6, средства областного бюджета – 1 миллион 700 тысяч. На выполнение переданных РФ полномочий в области лесных отношений в 2017 году Управлению лесами Орловской области предусмотрено финансирование в объёме 80,2 млн. рублей, в том числе за счёт средств субвенций из федерального бюджета – 79,1 тысячи рублей, и областного бюджета – 1,1 млн. рублей.



При этом Игорь Лебедев отметил, что плановые задания по посадке леса в регионе в 2016 году были полностью выполнены. Лесовосстановление проведено на площади 135 гектаров. Санитарные вырубки составили 130,5 гектаров.



В текущем году проведение санитарно-оздоровительных мероприятий запланировано на площади более 202 гектаров.



Общая площадь лесов в Орловской области составляет чуть более 173 тысяч гектаров. Наименьшая лесистость в юго-восточных районах – Должанском, Колпнянском, Ливенском и Покровском.





Татьяна Курбатова

6 февраля 2017 года







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