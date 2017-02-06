Финансирование развития отрасли лесного хозяйства Орловской области в текущем году сокращено на 5,5 миллионов рублей

|
понедельник
6.02.2017
15:43:59
|
|
Финансирование развития отрасли лесного хозяйства Орловской области в текущем году сокращено на 5,5 миллионов рублейВсего в 2017 году на эти цели будет направлено чуть более 80 миллионов.
Об итогах реализации государственной региональной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» за 2016 год и задачах на 2017 год на аппаратном совещании рассказал исполняющий обязанности начальника Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев.
По его информации, в 2016 году в рамках реализации государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области» были предусмотрены средства в объёме 85,7 млн. рублей. Субвенции федерального бюджета 84,6, средства областного бюджета – 1 миллион 700 тысяч. На выполнение переданных РФ полномочий в области лесных отношений в 2017 году Управлению лесами Орловской области предусмотрено финансирование в объёме 80,2 млн. рублей, в том числе за счёт средств субвенций из федерального бюджета – 79,1 тысячи рублей, и областного бюджета – 1,1 млн. рублей.
При этом Игорь Лебедев отметил, что плановые задания по посадке леса в регионе в 2016 году были полностью выполнены. Лесовосстановление проведено на площади 135 гектаров. Санитарные вырубки составили 130,5 гектаров.
В текущем году проведение санитарно-оздоровительных мероприятий запланировано на площади более 202 гектаров.
Общая площадь лесов в Орловской области составляет чуть более 173 тысяч гектаров. Наименьшая лесистость в юго-восточных районах – Должанском, Колпнянском, Ливенском и Покровском.
Татьяна Курбатова
6 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта