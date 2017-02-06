Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Трагические последствия ДТП в Мценском районе. Один из участников аварии ушел с места происшествия своим ходом.



- Родителей - за парту. В области готовятся сдавать ЕГЭ те, кто волнуется за выпускников.



- Вновь играют и поют. Что мешало открыть дом культуры в Знаменском районе?



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Вести-Орёл

6 февраля 2017 года







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