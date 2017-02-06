В Знаменском районе спустя три года после ремонта открыли новый ДК

|
понедельник
6.02.2017
15:44:04
|
|
В Знаменском районе спустя три года после ремонта открыли новый ДКМестные власти ещё в 2011 году решили сделать жителям подарок: отремонтировать старый Дом культуры. Удалось войти в федеральную программу и получить на благое дело 60 млн. рублей. Деньги освоили, здание построили, только для открытия одной подписи не хватило.
Больше 1000 квадратных метров пустовали три года. Двери нового ДК были опечатаны. А всё потому, что реконструированный за 60 миллионов рублей Дом культуры из областных властей никто не принял. Ещё в декабре попасть внутрь было нельзя. А уже через месяц районный Дом культуры открыт.
Торжественное открытие Знаменского Дома культуры состоялось 3 февраля. На это событие пришли посмотреть все те, кто скучал по культуре. Здесь разместился музей воинской доблести, развернулась и экспозиция, посвященная известным землякам, которые возрождали орловскую глиняную игрушку и совершали научные открытия.
Был Домом культуры, стал - Дворцом. Здесь разместилась и библиотека с фондом в 19 тысяч книг, и читальный зал. О том, как при построенном здании приходилось ютиться с книгами в других местах, здесь вспоминают с выдохом: всё закончилось.
Здесь стараются не вспоминать и тех, кто превратил ожидание открытия в столь долгое разочарование. Успокаивают областные власти: точка в этом вопросе поставлена.
В день открытия актовый зал Знаменского Дома культуры на 150 мест был заполнен. Зрители увидели первый концерт на новой сцене. И это было первое открытие в 2017 года.
Алина Чабан
6 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта