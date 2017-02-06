Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
6.02.2017
15:44:04
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Знаменском районе спустя три года после ремонта открыли новый ДК

Местные власти ещё в 2011 году решили сделать жителям подарок: отремонтировать старый Дом культуры. Удалось войти в федеральную программу и получить на благое дело 60 млн. рублей. Деньги освоили, здание построили, только для открытия одной подписи не хватило.

 Больше 1000 квадратных метров пустовали три года. Двери нового ДК были опечатаны. А всё потому, что реконструированный за 60 миллионов рублей Дом культуры из областных властей никто не принял. Ещё в декабре попасть внутрь было нельзя. А уже через месяц районный Дом культуры открыт.

Торжественное открытие Знаменского Дома культуры состоялось 3 февраля. На это событие пришли посмотреть все те, кто скучал по культуре. Здесь разместился музей воинской доблести, развернулась и экспозиция, посвященная известным землякам, которые возрождали орловскую глиняную игрушку и совершали научные открытия.

Был Домом культуры, стал - Дворцом. Здесь разместилась и библиотека с фондом в 19 тысяч книг, и читальный зал. О том, как при построенном здании приходилось ютиться с книгами в других местах, здесь вспоминают с выдохом: всё закончилось.
Елена Болвинова, библиотекарь: «До этого открытия мы находились и в старой школе, и в Знаменской администрации – там было три комнатки. Но читателей не потеряли».
Здесь стараются не вспоминать и тех, кто превратил ожидание открытия в столь долгое разочарование. Успокаивают областные власти: точка в этом вопросе поставлена.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Областного Совета народных депутатов: «История введения этого объекта – это история отношения некоторых областных лиц к проблемам села. Построен объект, потрачено 60 миллионов, но никто не мог решить, кому ставить подпись. Только губернатор смог поставить точку. Но закономерно возникает вопрос: а где должностные лица, которые должны были до губернатора этот вопрос решать?».
В день открытия актовый зал Знаменского Дома культуры на 150 мест был заполнен. Зрители увидели первый концерт на новой сцене. И это было первое открытие в 2017 года.
Сергей Ступин, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Знаменским Домом культуры мы не ограничимся. Сейчас есть программа по ремонту многих районных и сельских Домов культуры, мы будем активно поддерживать сельские библиотеки. Так что, я думаю, что в целом в сфере культуры нас ждут еще приятные события».





Алина Чабан
6 февраля 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта