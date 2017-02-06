Новости версия для печати В Знаменском районе спустя три года после ремонта открыли новый ДК Местные власти ещё в 2011 году решили сделать жителям подарок: отремонтировать старый Дом культуры. Удалось войти в федеральную программу и получить на благое дело 60 млн. рублей. Деньги освоили, здание построили, только для открытия одной подписи не хватило.



Больше 1000 квадратных метров пустовали три года. Двери нового ДК были опечатаны. А всё потому, что реконструированный за 60 миллионов рублей Дом культуры из областных властей никто не принял. Ещё в декабре попасть внутрь было нельзя. А уже через месяц районный Дом культуры открыт.



Торжественное открытие Знаменского Дома культуры состоялось 3 февраля. На это событие пришли посмотреть все те, кто скучал по культуре. Здесь разместился музей воинской доблести, развернулась и экспозиция, посвященная известным землякам, которые возрождали орловскую глиняную игрушку и совершали научные открытия.



Был Домом культуры, стал - Дворцом. Здесь разместилась и библиотека с фондом в 19 тысяч книг, и читальный зал. О том, как при построенном здании приходилось ютиться с книгами в других местах, здесь вспоминают с выдохом: всё закончилось.

Елена Болвинова, библиотекарь: «До этого открытия мы находились и в старой школе, и в Знаменской администрации – там было три комнатки. Но читателей не потеряли». Здесь стараются не вспоминать и тех, кто превратил ожидание открытия в столь долгое разочарование. Успокаивают областные власти: точка в этом вопросе поставлена.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Областного Совета народных депутатов: «История введения этого объекта – это история отношения некоторых областных лиц к проблемам села. Построен объект, потрачено 60 миллионов, но никто не мог решить, кому ставить подпись. Только губернатор смог поставить точку. Но закономерно возникает вопрос: а где должностные лица, которые должны были до губернатора этот вопрос решать?». В день открытия актовый зал Знаменского Дома культуры на 150 мест был заполнен. Зрители увидели первый концерт на новой сцене. И это было первое открытие в 2017 года.

Сергей Ступин, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике: «Знаменским Домом культуры мы не ограничимся. Сейчас есть программа по ремонту многих районных и сельских Домов культуры, мы будем активно поддерживать сельские библиотеки. Так что, я думаю, что в целом в сфере культуры нас ждут еще приятные события».









Алина Чабан

6 февраля 2017 года







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