Новости версия для печати Вадим Потомский: «Деньги пересчитать и вернуть, или учесть их в счёт оплаты за последующие месяцы» Такое распоряжение дал сегодня губернатор Вадим Потомский на заседании правительства Орловской области. Поводом для него стали многочисленные жалобы орловцев на завышенные суммы за общедомовые нужды в платёжках.



По мнению главы региона Вадима Потомского, управляющие компании выставили счета, не дождавшись регионального правового документа.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Мы на своём уровне ещё не выпустили ни одного нормативно-правового документа, который говорил бы о том, что есть необходимость в таком повышении тарифов на ОДН, которые применены рядом Управляющих компаний». Губернатор поручил собрать руководителей всех управляющих компаний области и напомнить им о статьях Уголовного Кодекса «Самоуправство» и «Незаконное обогащение».

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Сначала нужно получить региональный документ, который подготовит наш департамент, и после этого его применять. После того, когда мы этот документ подготовим, и на основании этого документа будут сделаны перерасчёты: все те платёжки, которые были выставлены и с людей получили больше, т.е. появится разница, обязать Управляющие компании деньги пересчитать и населению вернуть в системе будущих платежей». Как заверил губернатора зампред правительства по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига, региональный нормативный акт будет готов уже сегодня.





Татьяна Курбатова

6 февраля 2017 года







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