Новости версия для печати В Орловской области за минувшие выходные зарегистрировано 55 ДТП В одной аварии пострадал маленький ребенок.



По информации старшего инспектора группы пропаганды батальона ГИБДД Натальи Дудиной, 5 февраля в 16.30 водитель, управляя автомобилем «ГАЗ» следовал по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына и в районе дома №9 по Московскому шоссе допустил столкновение с автомобилем «Лада-Приора», который следовал во встречном направлении. В результате столкновения пассажиры автомобиля «Лада», девочка 2015 года рождения и женщина 1989 года рождения, получили незначительные телесные повреждения и после оказания помощи были отпущены домой.



Продолжились на выходных и рейды по выявлению пьяных водителей. Всего было задержано семь человек, пятеро из которых – в состоянии алкогольного опьянения, еще двое отказались проходить медицинское освидетельствование.





Юлия Сулим

6 февраля 2017 года







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