Новости версия для печати Общественный совет при УМВД РФ по Орловской области рассказал пенсионерам Орла, как не стать жертвами мошенников Сбить нарастающую волну социального мошенничества – с этой целью члены общественного совета при УМВД вышли в народ.



Представители общественности и участковые уполномоченные полиции встретились с пожилым жителям Советского и Заводского районов Орла. При проведении профилактических рейдов общественники старались уделить максимальное внимание пожилым людям, так как именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами аферистов.



Организаторы рейда обращали внимание пожилых граждан на необходимость проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомыми людьми. Общественники объяснили, что ни в коем случае не стоит пускать незнакомцев в свое жилище, кем бы они не представлялись. Если незнакомцы представились работниками какой-либо службы – необходимо обязательно проверить их удостоверения, а также позвонить в организацию, якобы их приславшую, и уточнить, работают ли там эти люди и выходили ли они по вашему адресу.



В ходе разговора общественники смогли привести пенсионерам немало печальных примеров, когда чрезмерная доверчивость сыграла на руку мошенникам. Рекордная для Орловщины сумма, которую аферистам удалось похитить за один раз, превышает 2 миллиона рублей.



Кроме того, пенсионерам раздали профилактические памятки, в которых указана подробная информация о существующих видах мошенничеств, к каким обманным схемам прибегают злоумышленники для получения выгоды, а также о том, куда обращаться, если что-то из происходящего кажется подозрительным.





Иван Суверин

6 февраля 2017 года







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