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В Орловской области инвалидам перестали выдавать бесплатные подгузники и одноразовые пеленки

Средства личной гигиены им приходится покупать за свой счет. В нашу редакцию обратилась пенсионерка из Мценска. С октября прошлого года поставка необходимых для инвалида 1-й группы средств личной гигиены прекратилась. Лимиты федеральных средств исчерпаны, а дополнительная закупка законом не предусмотрена, - говорят в региональном департаменте соцзащиты.

  Антонину Викторовну Кашеварникову, инвалида первой группы, парализовало четыре года назад. Все это время перебоев с абсорбирующим бельем не было. Соцзащита выдавала 60 подгузников и 30 пеленок на месяц. Но в конце прошлого года возник дефицит. Антонина Викторовна стала покупать средства личной гигиены за свой счет. Но лекарства, квартплата, еда, услуги сиделки – пенсии Антонины Викторовны на все не хватает.

В региональном департаменте соцзащиты о проблеме знают. Каждый день сюда поступают жалобы. Но ответ один: денег нет.
Елена Соснович, начальник отдела департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «Были исчерпаны доведенные до департамента лимиты федеральных средств. Вне лимитов как любой бюджетополучатель департамент не имеет права на закупку дополнительного количества подгузников». 
Государство предлагает альтернативу: купить за свой счет, а чеки принести в отдел соцзащиты. Но, по словам пенсионерки, потраченные деньги компенсируют не в полном объеме. Заключать же контракты и договоры на поставку средств реабилитации департамент соцзащиты планирует в середине марта. А до этого времени Антонине Викторовне и еще нескольким тысячам инвалидов придется обходиться своими средствами.
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Надежда Невматулина
6 февраля 2017 года

 


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