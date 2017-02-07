Новости версия для печати Рухнет или нет жилой дом на улице Жилинской в Орле? Для жителей кирпичной десятиэтажки этот вопрос с каждым днем становится все более насущным. Стены здания приобретают угрожающий вид. Трещины растут неумолимо как снаружи, так и внутри. А ведь дому всего-то 20 лет.



Вот уже три месяца Татьяна Федотова называет свою квартиру миной замедленного действия. Трещины на стенах растут как грибы после дождя. Штукатурка сыплется на голову, стеклопакеты лопаются, а масштабы разрушений испуганная женщина измеряет линейкой.

Татьяна Федотова, жительница дома №2 по ул. Жилинской: «Мне поставили маячки, которые тут же расползлись. Кстати, в третий раз в моей квартире ставят маячки. Они расползлись, на следующий день их укрепили гипсом, но через девять дней они опять расползлись». О том, что ее квартира опасна для жизни, Татьяна Федотова сообщила уже во все инстанции.

Татьяна Федотова, жительница дома №2 по ул. Жилинской: «Я написала в Совет Федерации, президенту, в МЧС России – идет круговорот, у меня есть бумаги. И в этих же бумагах одно и то же написано». Единственные, кто со всей серьезностью обследовал состояние стен, были сотрудники Жилищной инспекции, утверждает женщина. Управляющей компании выдали предписание обеспечить безопасность проживания в данной квартире. Однако оно оказалось не выполнено.

Наталия Степанова, инспектор Управления государственной жилищной инспекции Орловской области: «Не организовано должным образом наблюдение, не получено заключение от проектной организации. В отношении управляющей организации будет возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрено частью 24 статьи 19.5 КоАП». Управляющая компания уверяет, что выполнить требования Жилинспекции пока не реально.

Елена Савостина, директор ООО «УК Жилсервис»: «Обратились в организацию Гражданпроект, чтобы они дали заключение по квартире 188. Мы это все рассмотрим и сразу будем производить заключение». Однако, как выяснилось, трещины покрывают не только стены отдельно взятой квартиры. Эта проблема характерна для всего подъезда. Больше 10 лет жители ведут войну за безопасность. Пока безрезультатно.



То, что дом уже давно не крепость для своих обитателей, видно и снаружи. Пятый подъезд дома - эпицентр. Внушительная трещина тянется от фундамента до последнего 10 этажа. Нина Жаркова – старшая по дому - уверена, что дом построен с нарушениями. Ситуация резко ухудшилась после того, как по рекомендации Гражданпроекта в 2006 году по всей высоте распилили кирпичную кладку, чтобы проложить температурный шов, забытый строителями. Устойчивости несущим конструкциям не добавляют и постоянные протечки кровли.

Нина Жаркова, старшая по дому: «Обращались в Жилсервис, там не прореагировали никак. В итоге потом начала гореть проводка, мы вызывали пожарную охрану, провода здесь тушили, приезжала аварийная служба устранять неполадки, неисправности и затопления». Управляющая компания в курсе дела и обещает все исправить.

Елена Савостина, директор ООО «УК Жилсервис»: «Мы не можем произвести ремонт, так как нет погодных условий. Мы производили обследование при благоприятных условиях, кровля будет обязательно выполнена». Что касается аварийной квартиры Татьяны Федотовой, то управляющая компания получила очередное предписание, а за неисполнение предыдущего ей будет назначен штраф в 200 тысяч рублей. Будут санкции и в отношении всего дома. Установку маяков на наблюдение за ними на самых проблемных местах коммунальщики также не обеспечили.









Оксана Гранн

6 февраля 2017 года







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