Новости версия для печати Орловцы стали меньше покупать алкоголь За последние три года объемы реализации спиртного в регионе упали в среднем на 42%.



Данные приводит Росалкогольрегулирование. Больше всего снизился спрос на крепкий алкоголь - почти на 45%. К винам интерес упал на 30%. В сегменте слабоалкогольных напитков наибольшее снижение наблюдается у пивной продукции. Так в 2016 году было продано более 23 млн литров пенного, тогда как годом ранее - 32 млн литров. Возможно, на такую статистику повлияли цены. В среднем алкогольная продукция в 2016 году в Орловской области подорожала на 5,8%.





Надежда Невматулина

7 февраля 2017 года







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