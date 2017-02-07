Новости версия для печати Сегодня в Орле состоится акция под названием «Мой дед героем был – и я таким же стану» Эта акция проходит в Орле уже пять лет.



Она начнется в фойе городского Центра культуры с выставки оружия и обмундирования времен Великой Отечественной войны. Её подготовил военно-патриотический клуб. А на сцене развернется концертная программа.



Начало в 16 часов.





Татьяна Напольских

7 февраля 2017 года







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