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вторник
7.02.2017
14:30:25
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В спортивной школе № 10 города Орла начала работать комиссия по допуску участников большого зимнего праздника «Лыжня России»Соревнования пройдут в ближайшую субботу в Медведевском лесу.
Торжественная церемония открытия начнется за полчаса до полудня. Кроме спортивной, подготовлена большая развлекательная программа. «Лыжня России» проходит с 1982 года. В этом году одновременно на трассу выйдут жители 74-х регионов страны. Ожидается, что в Орле, в гонке примут участие не менее двух тысяч человек.
Подробности на сайте администрации города Орла.
Татьяна Напольских
7 февраля 2017 года
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