Новости версия для печати В спортивной школе № 10 города Орла начала работать комиссия по допуску участников большого зимнего праздника «Лыжня России» Соревнования пройдут в ближайшую субботу в Медведевском лесу.



Торжественная церемония открытия начнется за полчаса до полудня. Кроме спортивной, подготовлена большая развлекательная программа. «Лыжня России» проходит с 1982 года. В этом году одновременно на трассу выйдут жители 74-х регионов страны. Ожидается, что в Орле, в гонке примут участие не менее двух тысяч человек. Подробности на сайте администрации города Орла.





Татьяна Напольских

7 февраля 2017 года







На главную страницу





