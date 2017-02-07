Новости версия для печати В Орловской области будет отремонтирована дорога, ведущая к музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново» В правительстве области утверждена сметная документация на ремонт автодороги.



Документ подписал губернатор. Двухполосная дорога протяженностью чуть больше 7 километров обойдется в 57,5 млн. рублей. В технических характеристиках указано, что будет уложено асфальтобетонное облегченное полотно дороги. Рекомендованная скорость по ней - не больше 60 км/ч.





Татьяна Напольских

7 февраля 2017 года







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