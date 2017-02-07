Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Зима не сдает позиций. Мороз вновь крепчает. - Счета за ОДН сегодня обсуждали в правительстве Орловской области. - 200 тысяч каждому. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат деньги на капремонт. - Стены едут без землетрясений. На улице Жилинской в Орле стоит опасный дом. - В яблочко! В Орле проходит чемпионат России по стрельбе из лука.

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Вести-Орёл

6 февраля 2017 года







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