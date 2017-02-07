Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны будет предоставлена единовременная выплата на капремонт жилья

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Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны будет предоставлена единовременная выплата на капремонт жильяСумма выплаты – 200 тысяч рублей.
Губернатор Орловской области уже подписал соответствующий указ. На выплату могут претендовать лишь те ветераны, кто ранее не получал жилья по другим госпрограммам, и у кого в собственности не более одного жилого помещения. Необходимость в капитальном ремонте подтверждает межведомственная комиссия. 107 человек уже получили необходимое заключение.
Пока планируется, что все 107 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в течение этого года.
Александр Ремига, зам. председателя правительства Орловской области: «Это две категории граждан – инвалиды и ветераны ВОВ, которые не были обеспечены жильём по причине того, что имеют собственное жильё, но нуждаются в капитальном ремонте».
Антон Киселёв
7 февраля 2017 года
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