В Орловской области морозы продержатся до 9 февраля

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вторник
7.02.2017
14:30:14
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В Орловской области морозы продержатся до 9 февраляМороз крепчает. Уже этой ночью резко похолодало до -25. В ближайшие три дня регион схватят крепкие морозы – местами ниже 30 градусов. Такие перепады синоптики называют аномальными. Грядущее похолодание будет ниже климатической нормы.
Из минуса - в оттепель и снова в глубокий минус. В этом году зима как контрастный душ. После короткого затишья опять грядут сильные морозы - до минус 25. И это только начало.
Температура воздуха продолжит снижаться и в некоторых местах столбики термометров опустятся до минус 32. Врачи предупреждают – погодные перепады могут вызвать недомогание. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система
В крепкий минус по Цельсию наши сосуды сужаются подобно шарику с гелием, и если организм незакален, то он испытывает большой стресс. Отсюда первое правило – не переохлаждаться.
Защиту от холода обеспечит теплая одежда, желательно из натуральных материалов. Перед выходом из дома – плотный завтрак. Еда – источник энергии. Напитки – только безалкогольные. В низкий градус от "градуса высокого" лучше воздержаться.
Морозный февраль перехватил эстафету пока только на три дня. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, аномально-холодная погода продержится до 9 февраля включительно.
Татьяна Дьяконова
7 февраля 2017 года
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