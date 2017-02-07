Новости версия для печати В Орловской области морозы продержатся до 9 февраля Мороз крепчает. Уже этой ночью резко похолодало до -25. В ближайшие три дня регион схватят крепкие морозы – местами ниже 30 градусов. Такие перепады синоптики называют аномальными. Грядущее похолодание будет ниже климатической нормы.



Из минуса - в оттепель и снова в глубокий минус. В этом году зима как контрастный душ. После короткого затишья опять грядут сильные морозы - до минус 25. И это только начало.

Валерий Селихов, начальник орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Мы ожидаем опасное метеорологическое явление – аномально холодную погоду. При этом среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на семь-двенадцать градусов». Температура воздуха продолжит снижаться и в некоторых местах столбики термометров опустятся до минус 32. Врачи предупреждают – погодные перепады могут вызвать недомогание. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система



В крепкий минус по Цельсию наши сосуды сужаются подобно шарику с гелием, и если организм незакален, то он испытывает большой стресс. Отсюда первое правило – не переохлаждаться.



Защиту от холода обеспечит теплая одежда, желательно из натуральных материалов. Перед выходом из дома – плотный завтрак. Еда – источник энергии. Напитки – только безалкогольные. В низкий градус от "градуса высокого" лучше воздержаться.

Галина Петровичева, зам. главврача по организационно-методической работе БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко»: «Во время морозов люди чаще обращаются к врачу, особенно люди с патологией сердечно-сосудистой системы. Увеличивается количество вызовов, и увеличивается количество пациентов, которых доставляют в больницу Семашко». Морозный февраль перехватил эстафету пока только на три дня. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, аномально-холодная погода продержится до 9 февраля включительно.





Татьяна Дьяконова

7 февраля 2017 года







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