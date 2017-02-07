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Орёл принимает чемпионат России по стрельбе из лука

В наш город съехались сильнейшие спортсмены со всей страны. Соревнования открыли очередной подготовительный цикл к летней Олимпиаде 2020 года, которая состоится в Токио.

Орёл принимает чемпионат России по стрельбе из лукаЧемпионат страны, стартовавший в нашем городе, открывает новый олимпийский цикл. И сами лучники (их заявлено около 300 человек из 37 регионов), и тренеры национальной сборной рассматривают эти соревнования как этап для попадания в главную команду страны.
Станислав Забродский, старший тренер сборной России: «Фавориты у нас, конечно же, Забайкальский край, Республика Бурятия, у них это национальный вид спорта, работают очень много тренеров, а также – Москва и Московская область, Орловская область».
Орловская область представлена спортсменами, как в блочном луке, так и в «классике». К слову, программа заявлена на соревнования олимпийская, но дистанция короче на 7 метров. Здесь это 18, а не 25. Но это не сильно облегчает жизнь лучникам, ведь перед каждым из них стоят свои персональные задачи.
Даниил Точёнов, команда Орловской области: «Тренер поставил задачу выполнить мастера спорта, я очень долго готовился к этому».
Помимо званий на кону, а точнее «в яблочке», и путёвка на чемпионат Европы, который состоится во Франции. Победитель чемпионата России, можно сказать, гарантирует себе место в составе сборной.




Вадим Багринцев
7 февраля 2017 года

 


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