Новости версия для печати Орёл принимает чемпионат России по стрельбе из лука В наш город съехались сильнейшие спортсмены со всей страны. Соревнования открыли очередной подготовительный цикл к летней Олимпиаде 2020 года, которая состоится в Токио.



Чемпионат страны, стартовавший в нашем городе, открывает новый олимпийский цикл. И сами лучники (их заявлено около 300 человек из 37 регионов), и тренеры национальной сборной рассматривают эти соревнования как этап для попадания в главную команду страны.

Станислав Забродский, старший тренер сборной России: «Фавориты у нас, конечно же, Забайкальский край, Республика Бурятия, у них это национальный вид спорта, работают очень много тренеров, а также – Москва и Московская область, Орловская область». Орловская область представлена спортсменами, как в блочном луке, так и в «классике». К слову, программа заявлена на соревнования олимпийская, но дистанция короче на 7 метров. Здесь это 18, а не 25. Но это не сильно облегчает жизнь лучникам, ведь перед каждым из них стоят свои персональные задачи.

Даниил Точёнов, команда Орловской области: «Тренер поставил задачу выполнить мастера спорта, я очень долго готовился к этому». Помимо званий на кону, а точнее «в яблочке», и путёвка на чемпионат Европы, который состоится во Франции. Победитель чемпионата России, можно сказать, гарантирует себе место в составе сборной.









Вадим Багринцев

7 февраля 2017 года







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