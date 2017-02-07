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вторник
7.02.2017
14:30:32
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В Орловской области стартует первый чемпионат "Молодые профессионалы Орловщины-2017"Чемпионат соберёт более 300 участников, а также экспертов.
Соревновательная часть чемпионата состоится 8-10 февраля.
Более 150 студентов колледжей и университетов области и около 50 школьников поборются за право попасть в сборную команду. Победители в марте отправятся на зональные чемпионаты, которые пройдут на базах Межрегиональных центров компетенций, а в мае будут состязаться с лучшими молодыми профессионалами страны на V Национальном Чемпионате России.
Первый чемпионат пройдет по 19 наиболее востребованным на рынке труда профессиям: сварщики и электрики, робототехники и специалисты по прототипированию, фрезеровщики на станках с ЧПУ, преподаватели, специалисты по туризму, сообщает информационный портал Орловской области.
Евгения Костомарова
7 февраля 2017 года
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