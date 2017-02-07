Новости версия для печати Свыше 1800 орловских безработных приняли участие в оплачиваемых общественных работах на предприятиях региона в 2016 году Центры занятости региона заключили с работодателями более 590 договоров о совместной деятельности.



Так, в Мценском районе участники программы облагораживали парк культуры и отдыха, убирали мусор, белили деревья, сажали цветы. В Корсаковском и Орловском районах выполняли работы по благоустройству и озеленению территорий сельских администраций и мест захоронений, занимались приведением в порядок мемориалов, обелисков воинской славы и прилегающих к ним территорий. В Новосильском – убирали объекты и памятники культуры, красили бордюры.



Для районов области, в которых экономика базируется на аграрном секторе, остаётся актуальной проблема сельской безработицы. В условиях ограниченных возможностей трудоустройства на постоянной основе, приоритет отдаётся оплачиваемым общественным работам. Например, в Ливенском районе безработные убирали картофель у индивидуального предпринимателя.



Для обеспечения обратной связи по вопросам качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения ежеквартально проводятся опросы безработных и ищущих работу. По итогам 2016 года результаты показали, что 99 процентов участников общественных работ удовлетворены взаимодействием со специалистами центров занятости, отметив их вежливость и желание помочь.





Евгения Костомарова

7 февраля 2017 года







На главную страницу





