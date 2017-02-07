В Орловской области стартует новый образовательный проект для сотрудников органов государственной власти

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В Орловской области стартует новый образовательный проект для сотрудников органов государственной властиПроект направлен на повышение уровня знаний/компетенций в сфере проектного управления.
«Проектное управление на рабочий стол» - новый образовательный проект для сотрудников органов государственной власти стартовал в Орловской области.
О нём подробно на заседании регионального правительства рассказал руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Филатов:
«Развитие системы государственного управления в России в настоящее время находится в стадии серьёзных, качественных изменений. В идеологии управленческих решений активно вводятся технологии проектного управления. Президент РФ поручил создать новый класс государственных служащих – государственных менеджеров.
В эти дни в Орловской области даётся старт новому образовательному проекту для сотрудников органов государственной власти. Проект направлен на повышение уровня знаний/компетенций в сфере проектного управления. Это серия из пяти е-мейл факультативов, которые поблочно наполнят тот объём информации нормативно-правовых актов, ГОСТов, стандартов, слайдов, шаблонов, документов, который необходим сотрудникам для работы в проектах и в составе проектных команд.
Проект рассчитан на несколько дней. Завершится он 10 февраля. Планируется, что в нём примут участие около 200 человек.
Проектом ставится задача оказать методическую помощь в овладении знаниями/ навыками проектного управления, а также предоставить возможность сотрудникам сформировать в своих базах всю справочную и регламентную информацию, которой предстоит пользоваться в проектной деятельности».
Татьяна Курбатова
7 февраля 2017 года
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