Новости версия для печати В Орле введен режим повышенной готовности для сил и средств, задействованных в системе предупреждения и ликвидации ЧС Спасатели и дежурные службы проводят рейды на потенциально опасных объектах.



Школам и детским садам рекомендовано ограничить пребывание детей на улице. Это связано с аномальными морозами, пришедшими в наш регион.





Юлия Сулим

7 февраля 2017 года







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